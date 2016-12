Blick in die Sterne - Neumond: Weichenstellung für 2017!

28.12.2016, 18:54 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

29.12.16 Mit dem heutigen Neumond im Steinbock Zeichen sind Selbsterkenntnis, Konzentration und Leistungsfähigkeit gefragt. Planen Sie Projekte, die Sie jetzt starten wollen, sorgfältig, denn eigene unbewusste Motivationen können Ihre aktuellen Vorhaben in verwirrende Bahnen lenken. Vorsicht vor zu spontanem, dominantem und egoistischem Verhalten! Das, was bisher auf einer Traumebene angesiedelt war, kann aktuell mit Energie geladen und verwirklicht werden.

Der heutige Neumond in Steinbock betont nochmals die geforderte Ausdauer, Durchhaltekraft und Zielstrebigkeit, die jetzt gefordert ist, um konkrete Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2017 zu stellen. Steinbock: Nehmen Sie Ihre Anliegen ernst, Mars schenkt Ihnen die notwendige Energie, Neptun den richtigen Riecher und passenden Instinkt und Merkur stärkt Ihre Kommunikation und auf Fakten basierende Argumentation. Lassen Sie sich von anderen nicht unter Druck setzen oder zu etwas überreden, sondern verfolgen Sie Ihre Pläne mit der stoischen Ruhe des Steinbock Zeichens. Pluto verleiht Ihnen eine zusätzliche Portion Macht, Power und Durchsetzungsfähigkeit für jeden geplanten Neubeginn. Konstruktiv geführte Gespräche ermöglichen in diesen Tagen die Aktivierung von neuen und Gewinn bringenden Vorhaben. Nach der Erstellung eines soliden Arbeitsplanes kann konsequent und effizient gearbeitet werden.In Konflikten können aktuell schnell versöhnliche Worte gefunden werden, so dass diese kaum destruktiv ausarten. Familiäre Bereiche können und sollten Sie heute neu ordnen und strukturieren. Klärende Gespräche und Diskussionen in der Familie sind jetzt begünstigt. Vorsicht: Nicht jeder, mit dem Sie heute sensible Themen, Vorgänge, Geheimnisse und Ereignisse besprechen wollen, ist vertrauenswürdig und verschwiegen. Achten Sie bewusst darauf, dass Sie sich heute aus fremden Krisen heraushalten und dass Sie eigene Macht nicht missbrauchen.Der Neumond hat besonders positive Auswirkungen auf die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock, aber auch die Skorpione und Fische der 1. Dekade werden durch den positiven Marseinfluss aktiver und gehen mutiger ans Werk. Die Widder, Krebse und Waagen können unter Spannungen leiden und sollten mit ihren Kräften sparsam umgehen.