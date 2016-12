Blick in die Sterne - Silvester: Lasst die Korken knallen!

30.12.2016, 10:55 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

31.12.16 Mit dem heutigen Eintritt des Mondes in das Zeichen Wassermann stehen die Zeichen allgemein auf Spaß, Abenteuer und Originalität! Welche Sternzeichen schießen heute die tollsten Raketen in den Himmel? Wer hebt sich heute besonders von der Masse ab? Wer möchte vor dem Jahreswechsel noch ein letztes Mal den Kasperl geben und eine gesellige Runde unterhalten?

Die Zwillinge, Waagen und Wassermänner sind experimentierfreudig unterwegs und verblüffen ihre Freunde mit genialen, aber auch provokanten Ideen, wie man das Jahr 2016 ausklingen lassen kann. Auch die Widder und Schützen profitieren von dieser luftigen Energie und neuen Geistesblitzen, die sie zu jeder Menge guten Vorsätzen für 2017 hinreißen lassen. Doch wie lange wird die Begeisterung bei der Umsetzung dann anhalten? Die Schützen haben dank Saturn mehr Ausdauer und Geduld als sonst, die Widder halten nur so lange durch bis ihnen etwas vermeintlich Besseres einfällt.

Die Stiere und Krebse sind irritiert und konzentrieren sich lieber auf die leiblichen Genüsse, die geboten werden. Die Skorpione greifen heute tiefer in ihre Trickkiste als sonst und verraten sicher nicht ihre kleinen Geheimnisse. Sie schießen intuitiv die richtigen Pointen ab und schwimmen dabei genüsslich mit dem Strom. Die Jungfrauen geben sich als glänzende Unterhalter, aber aufregende Spielchen zum Jahreswechsel sind ihre Sache nicht. Auch die Steinböcke gehen mehr aus sich heraus und wagen es, beim Schabernack mitzumachen, solange die Widder, Löwen oder Wassermänner als kompetente Drahtzieher fungieren. Die Fische geben zwar nicht den Ton an, steuern aber die eine oder andere kreative Idee bei, wie man die Stimmung am Silvesterabend am Laufen hält. In diesem Sinne: BETTINASTRO wünscht ein rauschendes Fest & guten Rutsch ins neue Jahr!