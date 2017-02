Blick in die Sterne - Valentinstag: Abenteuer oder Gleichklang der Seelen?

13.02.2017, 18:25 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

14.02.17 Mit Jupiter im positiven Aspekt zur Sonne zeigen wir uns heute großzügig gegenüber unseren Liebsten und verwöhnen sie gerne mit Geschenken. Dabei greifen wir auch gerne tiefer in die Tasche und kaufen Dinge von Wert und Beständigkeit.Mit der Venus in Widder kann es auch zu spontanen Liebesbezeugungen kommen und das erotische Feuer kann heute durch die Verbindung von Venus mit Mars plötzlich ausgelöst werden. Der Mond in der Waage steht für Harmonie und Frieden und so nehmen wir auch gerne Rücksicht auf die Bedürfnisse unseres Partners, solange uns Mars in Widder im Spannungsaspekt dazu nicht in den Rücken fällt und in die Quere kommt. Ja, heute meine Lieben, müssen Sie die Entscheidung treffen: Pro oder Contra prickelnde Erotik oder harmonisches Beisammensein! Beides zusammen lässt sich nur schwer verwirklichen. Venus in Opposition zeigt klar und deutlich auf, ob wir momentan der spontanen Begierde den Vorzug geben sollen, oder auf den Kuschelfaktor in der Partnerschaft setzen. Ein positiver Aspekt zwischen Mond und Merkur sorgt dafür, dass Sie die passenden Worte finden, um Ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen oder Ihre Geschenke stilvoll und mit einem Schuss Humor zu überreichen.

Wer kann heute besonders mit der Gunst von St. Valentin rechnen? Die Widder, Waagen und Wassermänner stehen heute besonders hoch im Kurs, aber auch die Zwillinge und Schützen können das eine oder andere positive Erlebnis verbuchen. Die Löwen können die Widder Venus nutzen, sollten aber durch Sonne und Merkur im Spannungsaspekt darauf achten, nicht zu sehr die erste Geige spielen zu wollen und Diskussionen vermeiden. Für die Vernünftigen unter Ihnen sei gesagt: „Auch in der Liebe braucht es ab und zu kleine Verrücktheiten oder Überraschungen, um die Flamme am Lodern zu halten. Gönnen Sie sich also diese kleine Auszeit und schauen Sie mal wieder durch die rosarote Brille, es lohnt sich! Der Alltag holt uns sowieso früher oder später wieder ein. In diesem Sinne: Happy Valentine!