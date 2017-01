Blick in die Sterne - Venus: Der Traum von der Liebe!

02.01.2017, 18:30 Uhr

03.01.17 Der heutige Eintritt des Liebesplaneten Venus in das Fische Zeichen markiert eine Zeitperiode, die bis 3. Februar 2017 von grenzenloser Hingabefähigkeit, Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit gekennzeichnet ist.

Wir zeigen uns in der Liebe und Partnerschaft zärtlicher, inniger, ja geradezu aufopferungsbereit. Es mag Situationen geben, wo wir uns leicht in Wunschvorstellungen und Illusionen verlieren oder das Gefühl haben, das Opfer einer enttäuschten Liebe zu sein. Möglicherweise hat unser Liebestraum und Wunsch nach Verschmelzung mit unserem Partner wenig mit der Realität zu tun, sondern bleibt lediglich eine Sehnsucht, die nie Wirklichkeit wird. Prüfen Sie, ob Ihre Liebe überhaupt erwidert wird und Ihr Partner anwesend ist oder Sie einem „Liebesphantom“ nachjagen, das Ihre Bedürfnisse nie erfüllen wird. Traumhafte Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft sind wunderschön, doch sollte die Liebe im Hier und Jetzt stattfinden und sich auch im Alltag bewähren. Aber davon will eine Venus in Fische nichts wissen. Zu sehr fürchten wir den Alltag, weil er uns aus schmachtenden Träumen erweckt.

Die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische können sich mit der Venusenergie am besten anfreunden, ihre sensible Ader kommt dadurch noch intensiver zum Vorschein. Bei den Krebsen kann es mitunter zu Missverständnissen und Kritik in der Partnerschaft kommen, sie fühlen sich durch Fehlinterpretation ihrer Handlungen leicht angegriffen. Die pragmatischen Stiere und Steinböcke erhalten durch die feinfühlige Venus einen emotionalen Touch, der sie wärmer und empathischer auftreten lässt. Die Zwillinge, Jungfrauen und Schützen kommen in Bedrängnis und müssen sich entscheiden, ob sie ihren eigenen Wünschen Vorrang geben oder denen ihres Partners. Die Fische haben durch Venus, Mond, Mars und Neptun eine gehörige Portion an Gefühlsintensität gepachtet, gehen Sie vorsichtig damit um, vernachlässigen Sie sich nicht, aber geben Sie Ihren Bedürfnissen mit Bedacht Ausdruck!