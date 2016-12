Blick in die Sterne - Venus: Extravaganz & Provokation!

06.12.2016, 20:31 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

07.12.16 Der Liebesplanet Venus betritt heute das Wassermann Zeichen und macht deutlich, dass auch innerhalb von Beziehungen beide Partner ihren Anspruch auf Freiheit, Originalität und Individualität erfüllt sehen möchten.

Die freie Wahl in der Partnerschaft ist entscheidend, wir lassen uns zu nichts drängen oder gar verpflichten. Die Zeichen der Zeit stehen bis 03.01.17 auf unkonventionelle Liebesformen und kameradschaftliche Partnerschaften, wir legen Wert auf Fairness und Gerechtigkeit. Die Gefahr dieser Konstellation besteht darin, dass wir viele, oberflächliche Beziehungen haben, die zwar interessant und abwechslungsreich sind und uns den nötigen Kick bzw. die erotische Spannung versprechen, aber andererseits die Gefühle einen Tiefgang missen lassen. Wir zeigen uns in Liebesangelegenheiten experimentierfreudig, brechen aber beim kleinsten Konflikt oder bei einem Anflug von Routine sofort die Beziehung ab und wechseln zum nächsten Partner. Mit diesem beginnt das Spiel dann von Neuem.

Wir können zwar treu sein, aber nur freiwillig und beim kleinsten Erwartungsdruck oder Anspruch von Seiten des Partners machen wir dicht und schotten uns ab. Wir finden leicht Anschluss, geben uns lässig und cool, doch die Eifersucht macht auch vor unserer Tür nicht Halt. Ganz so freizügig und tolerant wie wir uns geben, gestatten wir es unserem Partner nicht zu. Wir haben Angst, in der Liebe gefangen zu sein und bleiben als bunter Vogel nur so lange im Käfig, wie die Türe offen steht und wir jederzeit flüchten könnten. Wir brauchen ganz einfach viel Luft zum Atmen und unseren persönlichen Spielraum, um uns entfalten zu können. Gefühlsduseleien sind uns ein Gräuel und jeglicher Besitzanspruch des Partners weckt nur unseren Fluchtinstinkt. Der freundschaftliche Liebestyp ist stets hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach einer Beziehung und der Sehnsucht nach Freiheit.Die Luftzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann benötigen generell viel Freiheit innerhalb der Partnerschaft und lassen sich gefühlsmäßig nicht gerne festnageln. Die Chancen stehen gut, das Sie in den nächsten Wochen eine neue Eroberung machen oder mehr Abenteuer und Abwechslung in bestehende Partnerschaften bringen. Die Stiere, Löwen und Skorpione dagegen können sich mit dieser Venusposition nicht anfreunden, da sie ihren Partner nur allzu gerne als persönlichen Besitz und schönen Aufputz sehen und sich vehement gegen Annäherungsversuche anderer Verehrer zur Wehr setzen, die es wagen, in ihrem Revier zu jagen. Die Schützen der 2. Dekade werden von Saturn vor erotischen Entgleisungen gewarnt, für sie gilt: Sicherheit vor Abenteuer! Bei den Fischen der 2. Dekade könnte sich so manch geglaubte Sicherheit als Trugschluss erweisen. Halten Sie durch, bald kommt Merkur und hilft Ihnen, Ihre Gedanken neu zu ordnen. Die Widder und Schützen der 1. Dekade bekommen von der Venus einen Sympathie Bonus.