Diakon Manuel feierte Silvester mit dem österreichischen Olympia-Kaplan Pater Johannes Paul

01.01.2017, 13:32 Uhr

im Rahmen einer Heiligen Messe in der Kreuzkirche in Heiligenkreuz.Die Mönche des Stiftes Heiligenkreuz luden herzlich ein Silvester alternativ und sinnvoll zu erleben. Am 31. Dezember waren jung und alt herzlich willkommen die Heilige Messe mit Jugendseelsorger Pater Johannes Paul mitzufeiern. Pater Johannes Paul Chavanne ist nicht nur Jugendseelsorger sondern er betreut seit 2014 Österreichs Sportlerinnen und Sportler auch bei Olympia und Weltmeisterschaften, seelsorgerisch.Neben Gebet, Lobpreis, Heiliger Messe und eucharistischem Neujahrssegen rutschte man natürlich auch mit Feuerwerk, Walzer, Gulasch, Punsch und Feier ins neue Jahr.Die Kirche vereint „Gegensätze“:feiert mit

Hier das offizielle Video aus Heiligenkreuz: