Advent am Theaterplatz mit der Bühne Baden On Air und den Badener Geschäften

29.11.2016, 21:12 Uhr

Weihnachtsshopping am Theaterplatz und Kulturgenuss am 8. Dezember 2016: „In dulci jubilo …!“ Festliche Weisen zur Weihnachtszeit - Akustische Direktübertragung des Weihnachtskonzerts aus dem Stadttheater auf den Theaterplatz

BADEN. Einen ganz speziellen vorweihnachtlichen Event haben sich die Bühne Baden und die Stadtgemeinde Baden für die Besucherinnen und Besucher des Adventmarkts am Theaterplatz einfallen lassen: am Nachmittag genießen die Kundinnen und Kunden des Theaterplatzes entspanntes vorweihnachtlichen Shoppingvergnügen. Die Geschäfte Boutique Ganzis, Lads and Lasses, die Kinderei und Queens halten ihre Pforten länger geöffnet und verwöhnen mit kleinen Überraschungen.Ab 19.30 Uhr wird dann das besinnliche Weihnachtskonzert „In dulci jubilo ..!“ aus dem Stadttheater auf den Theaterplatz live übertragen. Es erwarten die Besucherinnen und Besucher feierliche Musik und festliche Chorstücke von J.S. Bach, G.F. Händel, C. Saint-Saëns, F. Schubert u.a. mit dem Chor und dem Extrachor der Bühne Baden. Das Orchester der Bühne Baden spielt unter der Leitung von Michael Zehetner, mit Simona Eisinger (Sopran) und Franz Gürtelschmied (Tenor).Stimmen Sie sich ein auf einen beschaulichen vorweihnachtlichen Abend am Adventmarkt mit musikalischen und kulinarischen Köstlichkeiten!