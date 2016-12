ALLE JAHRE WIEDER...

02.12.2016, 15:23 Uhr

4400 Euro konnten heuer als Erlös aus den Vorstellungen von "Gerüchte ... Gerüchte" gespendet werden.2200 Euro werden sechs Waisenkindern zur Verfügung gestellt, die von der Pfaffstättnerin Martina Meissner betreut werden.Weitere 2200 Euro erhält die Pfarre Pfaffstätten, damit wird ein kleiner Teil des neuen, 30.000 Euro teuren Glockenstuhls in der Pfarrkirche finanziert.Damit erhöht sich die Gesamt-Spendensumme der Theatergruppe in den letzten 16 Jahren auf über 80.300 Euro. "Eine schöne Win-Win-Win-Situation", sagt Obmann Manfred Polt, "wir haben Spaß am Theaterspiel, die Besucher verbringen einen netten Abend und gemeinsam können wir in der Vorweihnachtszeit Gutes tun."Bild: Die Mitglieder der Theatergruppe Pfaffstätten mit den Spendenempfängern Martina Meissner und Pater Pio. Bgm. Christoph Kainz (re.) dankt der Theatergruppe für ihr soziales Engagement.