26.01.2017, 18:58 Uhr

Bgm. Dipl.–Ing. Stefan Sziruczek: „Die Stadt Baden fasst eine Bewerbung als Kulturhauptstadt 2024 ins Auge. Im Rahmen von Workshopprogrammen für potenzielle Bewerberstädte leistet das Bundeskanzleramt, Abteilung Kunst und Kultur, große Hilfe, die wir gerne in Anspruch nehmen. Als Projektleiter wurde schon von meinem Amtsvorgänger KR Kurt Staska Dr. Otto Brusatti eingesetzt, der von der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unterstützt wird.“Baden hat sich als Kulturstadt und Stadt der Europahymne (Ludwig van Beethoven schrieb große Teile seiner 9. Symphonie im Badener Beethovenhaus) einen internationalen Namen gemacht. Auch die mit Baden verbundenen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Grillparzer, Arthur Schnitzler und Johann Strauß' Operettenklassiker „Die Fledermaus“ unterstreichen die historische Bedeutung Badens. Allein, auch die Moderne und die U-Musik, heute weltweit entscheidende Kultur-Faktoren, wurden wesentlich von der Stadt geprägt. Heute wiederspiegeln Künstler wie Arnulf Rainer, Marlene Streeruwitz und Hans Joachim Roedelius zeitgenössische Kultur. Fest steht: Das Thema „Kulturhauptstadt 2024“ öffnet neue Tore und Wege.

Brusatti wird der Manager

Dr. Otto Brusatti: „Im Grunde ist es schon ein Anachronismus? Kultur-Haupt-Stadt? Europa, das seit Jahren vorne und hinten ein wenig bröckelt, gefällt sich weiterhin in Kulturhauptstädten. Die Geschichte dieser - nun ja - "Institution(en)" ist zudem schon über ein Vierteljahrhundert alt. Prächtige alte Metropolen haben sich als Kulturhauptstadt selbst geschmückt. Ganzen eher zuvor brach liegenden Landstrichen hat man nachhaltig Geist+Kunst+Events verpasst. Manchmal wurde zu viel gebaut, gewollt. Manchmal ging es schief. Oft aber (besonders in den post-kommunistischen Gebieten) war es Anstoß und mehr. Österreich hat 2024 wieder die Chance. Die "Chance" heißt dann Besonderes und zugleich was anderes! Denn es soll nicht darum gehen, bloß ein historisches Erbe in Auslagen zu platzieren oder 366 Tage (2024 ist ein Schaltjahr) Happyness anzubieten. Ja, man wird - heute - beim Nachdenken, auch 7 Jahre davor schon, ganz anderes kalkulieren und einkalkulieren müssen: Die rasante und akzelerierende Entwicklung der Medien, die Tatsache, dass sich Europa selbst und immer häufiger auf die Probe stellt, die Frage auch, was/wofür eigentlich noch Aufwand? Man soll nämlich kein schales Riesenfest machen, keinen neuen Stadtteil begründen, billigen Europa-Tourismus fördern oder die Postmoderne frisch aufleben lassen. Was denn, was dann? Und hier darf etwa Baden nun doch auf seine Vergangenheit (2000 Jahre incl. Klassik und Moderne) blicken. Denn innovativ, vielleicht auch überraschend, vielleicht auch verstörend oder beglückend kann die - manchmal behäbige, manchmal ausrastende - Stadt noch allemal sein.“BADEN – Kulturhauptstadt – ja, warum nicht, ja, natürlich, ja, ein ungemein spannender Weg, schon jetzt.Fotos: Bild Brusatti: Foto Eipeldauer. Bild Szirucsek: Foto Dusek.