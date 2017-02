Bürgermeister als Kassa-Girl

13.02.2017, 15:26 Uhr

"Spannende Stunden"

"Viele schauten zweimal hin!"

Bei seiner Jobrotation hat er sich schon ein gutes Bild von der Arbeit in Bauhof, Bibliothek und Kindergärten gemacht. Passend zur Saison, war er nun einen Sonntag lang am Eislaufplatz aktiv. „Unglaublich abwechslungsreich und viel zu tun“, erzählt der Bürgermeister von seinem Tag am Eis. „An der Kassa, auf der Eismaschine, im Schlittschuhverleih, beim Kufen-Schleifen und in der Sanitärreinigung. Ein toller Job, der da von unseren Gemeindebediensteten – unabhängig ob Werktag, Wochenende oder Feiertag – erledigt wird. Nicht umsonst zählen wir landesweit zu den erfolgreichsten Eisplätzen. Wir haben heuer bereits die 40.000-BesucherInnen-Marke überschritten und sind auf Rekordkurs. Unseren Bediensteten ein großes Danke für ihre Arbeit. Ich habe persönlich wieder vieles an Erfahrungen mitnehmen können. Danke auch für die spannenden Stunden bei euch.“Auch für die Leiterin des Sportzentrums, Petra Bauer, war es ein spannendes Unterfangen. Natürlich hat sie dem Herrn Bürgermeister über die Schulter geschaut."Die meisten Leute, vor allem die Traiskirchner, haben sich sehr gewundert, den Bürgermeister hinter der Kassa zu finden und mussten zwei Mal hinschauen. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Es wurden Selfies und Bilder von unserem ungewöhnlichen neuen Mitarbeiter geschossen." Höchstnoten bekommt Andreas Babler von ihr für seinen Umgang mit den Gästen: "Da war er top!" Aber auch bei den anderen Dingen, wie etwa bei der Einschulung, habe er sich "ganz geschickt" angestellt.