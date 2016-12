Christkindl Postamt im Kurpark Baden

05.12.2016, 18:49 Uhr

Die Badener, unsere Kurgäste und alle Besucher können aus romantischen und weihnachtlichen Ansichtskarten oder Billets wählen und Weihnachtsgrüße aus der Kurstadt Baden in die ganze Welt versenden.Für alle Briefe und Ansichtskarten gibt es eine Christkindl Postmarke mit einem ganz besonderen Stempel.Natürlich gibt es auch heuer im Christkindl Postamt vieles mehr zum Staunen und Wünschen. Zu bestaunen ist eine Modelleisenbahn, die mit weihnachtlicher Ladung durch die winterliche Landschaft fährt, bunte und kleine Christbaumanhänger, wie z.B. Engel, Weihnachtsglocken und viele andere weihnachtliche Figuren und Geschenke.Die Kurstadt Baden hat im Advent mit dem Christkindl Postamt im Kurpark ein ganz besonders romantisches Highlight, freut sich Susanne Bubla, Vorstandsmitglied des Tourismusvereins Baden und Umgebung, die für das stimmungsvolle Christkindl Postamt verantwortlich zeichnet.Das „ehrenamtliche Team“ des Tourismusvereins Baden und Umgebung sorgt dafür, dass alle Weihnachtsgrüße aus Baden und die Briefe an das Christkind rechtzeitig ankommen!Das Christkindl Postamt im Kurpark, das im Parkcafé untergebracht ist, ist noch bis Weihnachten an 2 Wochenenden jeweils von 15.00 bis 18.30 Uhr geöffnet:Donnerstag, 8. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember 2016Freitag 16. Dezember bis Sonntag 18. Dezember 2016