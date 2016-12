Citybusfahrpläne bleiben 2017 unverändert

02.12.2016, 12:08 Uhr

Der vor einem Jahr umgesetzte Tausch der Linienäste zwischen den Citybuslinien B und C hat sich in der Praxis bewährt, weil damit die Busumläufe extrem stabilisiert und Verspätungen deutlich reduziert werden konnten. Mittlerweile nutzen rund 1.600 Fahrgäste pro Tag die von der Stadt Baden finanzierten Citybusse. Dies bedeutet einen enormen Fahrgast-Anstieg, vergleicht man diese Zahl mit jenen aus der Zeit vor der Anbindung an den Bahnhof im Jahr 2011, als es noch weniger als 1.000 Badenerinnen und Badener waren, die den Citybus täglich genutzt haben. Die Abstimmung auf die Südbahn hat sich in der Praxis also absolut bewährt. Mittlerweile stellt der Bahnhof noch vor dem Josefsplatz und dem Grünen Markt die am stärksten frequentierte Citybushaltestelle dar.Neben der Abstimmung der Citybusfahrpläne auf die Südbahn ist es der Stadt ein besonderes Anliegen, allen Schülerinnen und Schülern ein ergänzendes Angebot zu den Schulbussen des Verkehrsverbundes zu bieten. Aufgrund der unterschiedlichen Schulstandorte und uneinheitlichen Beginn- bzw. Endzeiten ist es jedoch nicht möglich, sowohl für Pendler als auch alle Schulen optimal passende Angebote sicherzustellen, ist doch ein Bus auf jeder der drei Citybuslinien in einem 30-minütigen Umlauf unterwegs und kann dem zufolge nicht alle Stadtteile zeitgleich bedienen.Auch die vom Verkehrsverbund finanzierte Linie Rauhenstein bleibt vertaktet und auf die Bahn abgestimmt. Aufgrund der geänderten Linienführung zum neuen Krankenhaus in der Dr. Julius Hahn-Straße anstelle der Wimmergasse wurde jedoch der Fahrplan von Seiten der Wiener Lokalbahnen im Minutenbereich angepasst.