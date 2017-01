Ein Polit-Streit zum "Ausmisten"

28.01.2017, 09:11 Uhr

Viele Ernährungs-ExpertInnen werden bestätigen, dass Fleischgenuss nur in Maßen wirklich gesund ist - vor allem auch angesichts der industriellen Massentierhaltung. Viele von uns werden sich erinnern, dass sie als Kinder ganz und gar kein Fleisch mochten. Und immer mehr Jugendliche werden heute zu überzeugten Vegetarieren oder ernähren sich gar vegan. Das hat seine Gründe, und ist nicht darauf zurückzuführen, dass sie alle zum Islam konvertieren.Es wäre kein Schaden, wenn unsere Kleinen mehr Obst und Gemüse auf den Mittagsteller bekommen als Würstel. Und das "Schnitzel" (am besten vom Biobauern) sollte dem Sonntagstisch in der Familie vorbehalten bleiben. Nicht zuletzt auch als Signal gegen den immer noch existierenden Hunger auf der Welt.