Enzesfelderin macht für abgebranntes Tierheim mobil

27.01.2017, 20:20 Uhr

Im Folgenden ein Protokoll der erschütternden Ereignisse:

25.1.201719:30 Szilvi wird durch einen Stromausfall auf das Feuer aufmerksam. Es steht ein Stall bereits so weit unter Feuer, dass ein Betreten nicht mehr möglich ist.19:31 Szilvi verständigt Bubus, der gerade einen Arbeiter nach Hause bringt und 20km entfernt ist. Dieser verständigt die Feuerwehr.19:50 Feuerwehr und Bubus treffen ein und können aus dem hinteren Teil des Stalles, der einen eigenen Eingang hat, die dort befindlichen 5 Hunde retten. Das Feuer lodert meterhoch aus dem gesamten Dach. Das Dach brennt gänzlich ab und stürzt ins Innere des Stalls.20:00 Bubus verständigt den ACA Dolmetscher (Daniel) in Österreich. Dieser verständigt Carol und Michael20:30 Szilvi und Bubus sind nach wie vor telefonisch nicht erreichbar und der aktuelle Lagestand für uns in Wien nicht bekannt. Telefonate mit Willfried und Daniel über die weitere Vorgangsweise.Carol kontaktiert Partnerorganisationen in Ungarn, langsam werden Details über das Ausmaß der Katastrophe bekannt21:15 Entscheidung Carol/Michael mit Decken und anderen Hilfgütern ins Heim zu fahren und sofort helfen, wo nötig. Noch immer kein Kontakt zur Carestation.Fahrt mit einem Helfer ins Lager zum Verladen der Hilfsgüter, Abholung Carol aus Wien und Fahrt nach Kiskunlacháza.23:30 Brand aus; Gelände wird von Feuerwehr und Polizei gesperrt. Keiner der 44 Hunde (25 Welpen und 19 erwachsene) haben das Feuer überlebt. Ihre Bergung kann/wird erst am nächsten Tag, nach Klärung der Brandursache erfolgen.26.1.2171:55 Ankunft in Kiskunlacháza. Bestandsaufnahme. Szilvi und Bubus stehen unter Schock.Alle Mitarbeiterinnen (Trainer, Helfer Ärztin) und eine Nachbarin, die Hilfe und Futter für die nächsten Tage organisiert hat sind vor Ort.Polizei und Feuerwehr haben den Unglücksort verlassen.Es handelt sich um den langen 300m2 großen Stall der komplett niedergebrannt ist.Vom Stall stehen nur noch die Außenwände, gesamter Inhalt wie Werkstatt, Rasentraktor, Werkzeug und das Futterlager sind ebenfalls durch das Feuer vernichtet worden.Sämtliche Futtervorräte - nicht nur für die in der Scheune befindlichen Hunde - Dosen und Trockenfutter wurden vom Feuer vernichtet.Die Brandruine ist polizeilich versiegelt und darf nicht betreten werden.Die Katzenhäuser, das Wohnhaus, die Zwinger, die alten und die neuen Ausläufe sowie der Arztcontainer sind unversehrt.Es hat minus 1 Grad und es ist windstill, deshalb hat das Feuer nicht auf das Hauptgebäude und den zweiten Stall übergegriffen!Das Gelände entlang des abgebrannten Stalls ist durch das gefrorene Löschwasser vereist.Im hinteren Teil des Geländes, neue Zwinger, Stall und Container gibt es keine Stromversorung mehr.Die Wasserleitungen sind eingefroren.Alle Hunde, die nicht im Stall, sondern anderorts untergebracht waren sind unversehrt.Der linke Zubau an den Stall ist vom Feuer verschont worden. Den dort befindlichen Welpen geht es gut.Der Lagercontainer mit den Waren aus Pöttelsdorf ist unversehrt geblieben.Alle Tiere werden besucht und beruhigt, es werden Fotos gemacht.Die mitgebrachten Hilfsgüter werden ausgeladen und weitere Hilfsmaßnamen werden besprochen.Sehr hilfreich und engagiert dolmetscht eine Nachbarin, Picard Ancsa, die Gespräche. Sie wird noch heute mit Szilvi eine Liste der am dringendsten benötigten Dinge erstellen und freiwillige Helfer organisieren, die in den nächsten Tagen bei den Aufräumungsarbeiten behilflich sein werden.Hauptproblem: Da Werkstatt und Werkzeug verbrannt sind und die Carestation über kein fahrbereites Fahrzeug verfügt ist es zur Zeit nicht möglich Arbeiten selbst durchzuführen, Besorgungen zu machen, Hunde zu holen und zu bringen,...Dringend benötigt werden weitere Bürocontainer, da es keinen freien Platz im Haus gibt um Hunde, Spenden, Menschen Schutz vor Kälte und Wetter zu bieten. Szilvis Haus ist voll mit Hunden, es gibt keine warme Stube für die Helfer, keinen Raum für Reparaturen, keine Werkstatt, keinen Raum, von dem man den Abbau und Wiederaufbau organisieren kann. Auch die im Aufbau befindliche Containerklinik ist musste heute, dank zahlreicher Spenden der ungar. Bevölkerung, zum Lageraum umfunktioniert werden.Alle Spenden sind willkommen, es gibt inzw. eine Liste der Übergabestellen, wo diese abgegeben werden können, jedoch besonders dringend werden Geldspenden benötigt um die großen und dringenden Anschaffungen zentral zu koordinieren und finanzieren zu können. Bitte dies zu brücksichtigen, wenn Ihr von Freunden und Bekannten auf die Hilfsmöglichkeiten angesprochen werdet!Das gesamte Ausmaß der Tragödie wird sich erst in den nächsten Tagen offenbaren.5:00 Wir fahren traurig und geschockt zurück nach Wien8:00 Ankunft in Wien9:00 eine Kommission inspiziert die Brandruine:Liebe und zutiefst traurige Grüße, Michael + RenateR.I.P an die kleinen und noch so viele mehr