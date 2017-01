Forststraße geräumt, Schlittenfahrer enttäuscht

24.01.2017, 00:00 Uhr

Beschwerde-Tafel

Empörte Wintersportler brachten sogar eine Tafel an, man solle sich beim Hüttenwirt am Eisernen Tor beschweren, der schlussendlich selbst für diese Räumung gesorgt hatte. Auf Nachfrage der BEZIRKSBLÄTTER erklärte Hüttenwirt Erich Danis, dass die Räumung unbedingt nötig gewesen sei. "Die Temperaturen waren zu tief, die Konsistenz des Schnees zu problematisch. Ich musste räumen, weil ja auch die Zufahrt zur Hütte für Lieferungen etc. gewährleistet werden musste."Als die Eiseskälte vorüber war und der Schnee griffiger, war es möglich, die Forststraße sowohl für Autos als auch für Rodler befahrbar zu machen. Erich Danis blickt am 17. Jänner aus dem Fenster: "Heute ist das Rodeln möglich. Es handelt sich aber um keine offizielle Rodelstrecke, sondern nur um eine geduldete. Die Benützung ist auf eigene Gefahr. Auch das muss erwähnt werden."