Fußgänger- und Radfahrbrücke über die Umfahrung kommt neu

28.01.2017, 09:25 Uhr

Das gab Landeshauptmann Erwin Pröll am 24. November 2016 im Rahmen des Industrieviertel-Regionstages bekannt. Konkret werden derzeit mit der NÖ Straßenbaudirektion Überlegungen angestellt, in welcher Form der barrierefreie Neubau gestaltet werden soll - ob wieder als weniger steile Brücke über die Umfahrung oder doch als Unterführung. Jedenfalls soll die Steigung auf höchstens vier Meter minimiert werden. Die Entscheidung darüber könnte, so Pröll, in den nächsten zwei bis drei Monaten fallen."Eh schon höchste Zeit", sagt Hildegard Luef, die am Donnerstag Vormittag gerade über die Brücke geht und in der Gegend wohnt. "Zuletzt war die Brücke ja monatelang gesperrt, da mussten die Radfahrer entweder über die Vöslauerstraße ausweichen oder über die ebenfalls weit weg gelegene Autobrücke, ein ganz schöner Umweg, für Fußgänger fast nicht machbar."Zuletzt wurde die Radspur der Brücke, über die Kinderwägen oder Räder, allerdings mit nicht geringem Kraftaufwand geschoben werden konnten, saniert."Schauen wir mal, ob jetzt endlich was weiter geht", so Hildegard Luef, die das Stiegen-Steigen im übrigen auch sportlich nimmt: "Wer jung bleiben will, muss früh damit anfangen", steht auf ihrer Einkaufstasche.