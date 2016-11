25.11.2016, 11:40 Uhr

Feinschmeckerpass Baden

2016/2017

Die Gastwirtschaft Holzinger in der Möllersdorfer Teichgasse ist seit März 2016 die erste BIO-zertifi- zierte Gastwirtschaft im Bezirk Baden. „Das heißt, dass wir von der Austria BIO Garantie auf die Echtheit und Qualität unserer verwendeten BIO Produkte kontrolliert und geprüft werden. Denn inzwischen ist es so, dass man seine verkauften Produkte nur als BIO kennzeichnen darf, wenn man selbst auch BIO zertifiziert ist. Und damit wir unser Putenfleisch, die Backhenderln, den Bergkäse, die Limonaden und das Bier als Bio in der Speisekarte auflisten dürfen, mussten wir uns zertifizieren lassen“, erläutert Küchenchef Martin Schotte.

Montag bis Freitag 11 Uhr bis 22 UhrSamstag, Sonntag und Feiertag 11 Uhr bis 15 UhrGastwirtschaft HolzingerTeichgasse 2, 2514 MöllersdorfTel.: 02252 / 524 55E-Mail: info@hotel-holzinger.at Weitere Informationen unter www.hotel-holzinger.at