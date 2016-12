19.12.2016, 11:42 Uhr

Krismer schlägt Section Control auf B210 vor

BADEN. Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Baden hat der BI Helenental versichert, nichts unversucht zu lassen. „Im Austausch mit Vertretern der Bürgerinitiative wurde die Idee einer Section Control geboren. Ich bin davon überzeugt, dass das eine sehr gute Idee ist. Vom Urtelstein bis zur Einfahrt Baden soll auf die Einhaltung der neuen Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h geachtet werden. Diese Reduktion bringt enormen Rückgewinn an Lebensqualität für die AnrainerInnen“, so die Vize-Bürgermeisterin. „Es wird nicht einfach, die Bezirkshauptmannschaft davon zu überzeugen, aber vielleicht wird dies ein gutes Pilot-Projekt in Niederösterreich“, so Helga Krismer.

