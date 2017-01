28.01.2017, 09:22 Uhr

leserbrief: Populisten auf dem Vormarsch - Wer trägt dafür die Verantwortung?

Wenn ich mir die zahlreichen Kontakte mit den Abteilungen IVW3, RU1, RU7, ST2 und BH der letzten 10 Jahre ins Gedächtnis rufe, wundert mich nicht, dass sich so viele Bürger zumindest im Stimmverhalten den sogenannten Populisten zuwenden.

Seit 20 Jahren entstehen in Baden immer wieder Bürgerinitiativen wie zuletzt „Rettet das Helenental“. Leider habe man mangels Zuständigkeit als Stadtregierung keinerlei Handhabe. Der Gemeinderat beschließt zumindest eine Resolution ans Land. Derzeit prüft das Land. Wer genau? Im Frühjahr wird dann eine Stellungnahme aus St.Pölten eintreffen. Darin werden Landesjuristen und Sachverständige erläutern, warum den Forderungen der Bürger nicht entsprochen werden kann. Wo bleibt da die Bürgernähe in NÖ? Wieso scheut unsere Landesregierung den direkten Kontakt auf Augenhöhe mit den Bürgern. Wieso trauen sich jene Herren, die Zusagen machen und Entscheidungen treffen dürfen, nicht aus ihren Elfenbeintürmen? Wieso werden Bürger im Kompetenzdschungel im Kreis geschickt? Wieso setzen sich Entscheidungsträger nicht mit allen Beteiligten an einen Tisch, um eine Lösung in einem Konflikt zu verhandeln? Wenn Mitglieder der NÖ Landesregierung nach Baden kommen, kommen sie zur Unterhaltung auf die Casinoterrasse, zu einer Weintaufe oder Preisverleihung. Beamte, die keine Politischen Entscheidungen treffen dürfen, werden vorgeschoben und dazu missbraucht Anliegen der Bürger abzuwehren. Eine sehr feige Art und Weise sein Politisches Amt auszuüben.

Wurde etwa zu lange schon mit einem so ausgeklügelten System von Unter- und Untenhalten über Jahrzehnte hinweg regiert? Ist es vielleicht nicht mehr zeitgemäß, dass die Mauer Amtsgeheimnis unüberwindlich bleiben soll. Der Bürger soll weiterhin keinen Einblick in Verwaltungsakte bekommen. Manchen Klubobmann und Parteisekretär lässt der Apparat hingegen ungeniert und rechtswidrig in Behördenverfahren hinein intervenieren. Die Presseaussendung über die „Illuminierung“ des Christbaums im Regierungsviertel ist doppelt so umfang- und aufschlussreich, wie die Presseinformation über die letzte Sitzung der NÖ-Landesregierung, wo im Verborgenen Öffentliche Mittel in Millionenhöhe an nicht näher genannte Projekte vergeben werden. Transparenz und Kontrolle ist unerwünscht. Die Gemeindeaufsicht durch IVW3 ist eher um Zudecken als Aufdecken bemüht. Kein Wunder, wenn die zuständige SPÖ-Landesrätin nur Gemeinden mit SPÖ Bürgermeister beaufsichtigen darf. Die Beaufsichtigung der Gemeinden mit ÖVP-Bürgermeister ist der ÖVP-Landesrätin vorbehalten. Bitte geht’s noch primitiver und offensichtlicher?

Wenn immer mehr Bürger den sogenannten Populisten ihre Stimme geben, liegt das meiner Meinung nach einfach daran, dass man endlich eine Veränderung gegenüber dem Status-Quo herbei führen möchte. In Niederösterreich hätte man vor vielen Jahren bereits Reformen umsetzen müssen. Für den Aufstieg neuer Politischer Kräfte sind die Regierenden maßgeblich mitverantwortlich. Und warum traut sich noch immer keiner auszusprechen: „Erwin es wäre Zeit!“

Erwin Dollensky, alland



ps: Ich wurde auch schon als Populist bezeichnet, fühle mich aber nicht als solcher.

Wenn ich einer bin, sind es Pröll und Kurz auch!

