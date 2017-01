Matinee Junge Meister: NÖ Talente spielten im Stift Klosterneuburg

28.01.2017, 09:16 Uhr

203 niederösterreichische MusikschülerInnen zwischen 7 und 20 Jahren werden derzeit durch das Talenteförderprogramm des Landes Niederösterreich in ihrer musikalischen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Mit dem Konzert „Junge Meister“ holten die J.G. Albrechtsberger Musikschule und das Musikschulmanagement Niederösterreich 20 dieser jungen MusikerInnen am Sonntagvormittag auf die Bühne. Die jungen Talente spannten solistisch, aber auch kammermusikalisch einen Bogen vom Barock bis hin zu zeitgenössischer Musik und bezeugten gleichzeitig die hervorragende Ausbildung an Niederösterreichs Musikschulen.Die jungen MusikerInnen aus insgesamt zehn niederösterreichischen Musikschulen imponierten mit ihren Leistungen auf höchstem Niveau. Mit dabei war auch ein Schüler der Musikschule Bad Vöslau:Daniel Stromberger (12 Jahre, Lehrer: Thomas Mair) begeisterte mit dem „Raindance für Marimbaphon“ von Alice Gomez & Marilyn Rife auf der Marimba. Daniel lernt seit fünf Jahren Schlagwerk und tritt, wie er selbst sagt, „am liebsten bei großen Konzerten als Solist auf“. Seit 2013 war er mehrmals ausgezeichneter Preisträger beim Wettbewerb prima la musica auf Landes- und Bundesebene in der Solo- und Kammermusikwertung.„Talente fördern und unterstützen“Ariadne Basili-Canetti, Gastgeberin und Musikschulleiterin der J.G. Albrechtsberger Musikschule Klosterneuburg, und Michaela Hahn, Geschäftsführerin des Musikschulmanagement Niederösterreich, zeigten sich von der außergewöhnlichen Qualität der Darbietungen ebenso beeindruckt wie Ehrengast LH-Stv. Johanna Mikl-Leitner: „Mit dem Talenteförderprogramm unterstützen wir unsere Musikschülerinnen und Musikschüler auf ihrem Weg zur Musikkarriere“, so die Landeshauptmann- Stellvertreterin bei der Matinee im Stift Klosterneuburg. „Uns ist die Förderung von Talenten und Begabungen in zweierlei Hinsichten wichtig: Einerseits weil es die Persönlichkeitsentwicklung unserer jungen Talente stärkt und andererseits, weil wir in Niederösterreich genau diese kreativen Köpfe brauchen.“