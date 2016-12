13.12.2016, 18:26 Uhr

Der Kontakt mit der Wirtschaft im Fokus an der Polytechnischen Schule

Seit einigen Jahren gibt es den Meeting Point an der PTS Kottingbrunn. Unternehmen stellen ihre Firma sowie angebotene Lehrstellen vor. Infomaterial - von Fotos über Broschüren und Videos - werden eine Woche lang in der Schule präsentiert. Als Höhepunkt kommt an einem Tag ein Vertreter des Unternehmens an die Schule, um persönlichen Kontakt zu interessierten Jugendlichen herzustellen, so wie dies in der letzten Woche die Lehrlingsbeauftragen der Novomatic Gruppe getan haben.