Pannendienst bei Minus 10 Grad

23.01.2017, 15:21 Uhr

Was bei -10° C passieren kann

Artbauer lotste ihn damals in eine Box, schaltete das Heizgebläse ein und befreite so den unglücklichen Lenker. „Ja, bei diesen niedrigen Temperaturen muss man vorsichtig sein“, sagt Christian Müller der Leiter des Stützpunktes. „Deshalb bieten wir auch unseren Mitgliedern einen kostenlosen Wintercheck vor der kalten Jahreszeit an. So kann verhindert werden, dass die Kühlflüssigkeit oder die Scheibenwaschanlage einfriert“.Aber es sind nicht nur diese Flüssigkeiten, die bei diesen Minusgraden Schwierigkeiten machen können. „Ab minus 10 Grad Celsius kann auch der Dieseltreibstoff ausflocken und die Leitungen verstopfen“, erklärt Müller. Er rät deshalb, nur qualitativ hohe Treibstoffe zu verwenden. Doch was geschieht, wenn es doch passiert und der Diesel macht Probleme? „Wenn sich der Motor noch starten lässt, dann gibt der Pannenfahrer einen Zusatz in den Tank, das genügt meist. Wenn alle Stricke reißen, so schleppen wir das Fahrzeug zu uns an den Stützpunkt und tauen die verstopften Leitungen auf“.

70 Prozent Starthilfen

Allerdings sind in dieser Jahreszeit etwa 70 Prozent der Einsätze Starthilfen. „Wir haben, seitdem es so kalt ist, täglich etwa 35 bis 40 Einsätze. Normalerweise sind es durchschnittlich 15“, so der Standortleiter.Das Einsatzgebiet des ARBÖ-Möllersdorf erstreckt sich von Alland bis Seibersdorf, auf der A2 sind diese Pannenfahrer zwischen Wiener Neudorf und Leobersdorf unterwegs und auf der A3 bis Hornstein. Auch Fahrzeugüberstellungen mit einem Lkw sind im Programm. So holte Artbauer letzten Freitag einen Pkw von Berndorf, es war ein Modul kaputt, und überstellte ihn nach Wiener Neudorf.