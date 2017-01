Park&Ride-Erweiterung am Bahnhof Bad Vöslau im Plan

28.01.2017, 09:18 Uhr

BAD VÖSLAU. Anfang September ist der Startschuss für die Erweiterung der Bike&Ride-Kapazität in Bad Vöslau gefallen. Durch den Ausbau soll der Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel noch leichter gemacht werden. Teile der Anlage sind bereits in Betrieb, die Gesamtfertigstellung soll im Frühjahr 2017 erfolgen. Landesrat Karl Wilfing und Bürgermeister Christoph Prinz haben sich bei einem Lokalaugenschein mit den ÖBB ein Bild über den aktuellen Stand gemacht.Moderne, attraktive und kundenfreundliche Bahnhöfe sind der nachhaltige erste Eindruck und gemeinsam mit einer modernen Schieneninfrastruktur auch der Schlüssel zum Umstieg auf Bus und Bahn und damit auf eine umweltfreundliche Mobilität. Dieser Anspruch wird nun auch in Bad Vöslau erfüllt. In zwei Bauetappen erfolgt der Ausbau der Park&Ride-Anlagen links und rechts der Bahn. Am ersten Baufeld wird in einem ersten Schritt die Kapazität der bestehenden Anlage massiv erhöht. Während der Bauphase ist für eine Reihe von Ersatzparkplätzen gesorgt. Im kommenden Jahr werden sich die Arbeiten auf die zweite Etappe konzentrieren und in den Bereich der Castelligasse verlagern. Nach Abschluss der Arbeiten stehen insgesamt knapp 380 PKW-Stellplätzen – darunter vier E-Parkplätze, zwei Familienparkplätze und acht Behindertenparkplätze – und 330 Zweirad-Stellplätze am Bahnhof Bad Vöslau zur Verfügung. Mit der Fertigstellung der Maßnahmen wird dann auch das letzte Puzzleteilchen hinzugefügt werden, um die neue Qualität der Bahninfrastruktur in Bad Vöslau zu vervollständigen.Neben dem Ausbau der hochrangigen Verkehrsinfrastruktur ist es auch notwendig, den Umstieg von der Straße auf die Schiene so bequem wie möglich zu gestalten. Deshalb ist es das Ziel der ÖBB sowie des Landes Niederösterreich, den Parkraum bei Bahnhöfen auszuweiten, um einen noch größeren Anreiz zum Umstieg auf die Bahn zu schaffen. Beste Voraussetzungen zum Wechsel vom Auto auf die umweltfreundliche Bahn werden mit der Erweiterung der Park&Ride-Anlage für die PendlerInnen der Stadtgemeinde Bad Vöslau und Umgebung geschaffen und so die Mobilitätskette geschlossen.Das Projekt ist Teil des Übereinkommens über die fahrgastgerechte Umgestaltung von Bahnhöfen und der Errichtung von P&R-Anlagen im Land Niederösterreich zwischen BMVIT, Land NÖ und ÖBB. Die Investitionen für die P&R-Erweiterung belaufen sich auf knapp 2 Mio. Euro, wobei die ÖBB-Infrastruktur AG 50% der Kosten trägt. Das Land Niederösterreich übernimmt 45% und die Stadt Bad Vöslau beteiligt sich mit 5%. Bereits 2013 wurden die neuen, überdachten Bahnsteige, ein Personentunnel mit Liften, zwei Wartekojen und die automatische Zugzielanzeigen errichtet. Damals wurden in Barrierefreiheit und die Modernisierungsmaßnahmen rund 4,2 Mio. Euro investiert.Mit dem Park&Ride-Angebot soll die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gefördert und den PendlerInnen ein gutes und kostenloses Service auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit geboten werden.Jeder neue Park&Ride-Platz hat einen mehrfachen Nutzen: Zum einen wird der öffentliche Verkehr attraktiver, zum anderen leistet jeder einzelne Fahrgast mit dem Umstieg vom Auto auf die Bahn einen Beitrag für die Umwelt und auch für die Verkehrssicherheit. Die Fahrpreise für Wochen-, Monats- und Jahreskarten sind darüber hinaus im Vergleich sehr günstig.Park&Ride-Anlagen an ÖBB-Bahnhöfen stehen allen KundInnen mit gültigem Fahrausweis grundsätzlich kostenfrei und uneingeschränkt zur Verfügung. Ein ausreichendes Angebot an Parkraum steigert die Qualität im öffentlichen Personenverkehr und damit auch die Fahrgastzahlen.Die Mittel für den Ausbau der Park&Ride-Anlagen in Niederösterreich bringt die ÖBB-Infrastruktur AG gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und den Gemeinden auf.Aktuell gibt es in Niederösterreich mit rund 35.000 PKW- und ca. 23.000 Zweirad-Stellplätzen in unmittelbarer Bahnhofsnähe ein größeres Angebot als in allen anderen Bundesländern zusammen. Das Ziel ist es, bis 2025 50.000 PKW- und 25.000 Zweirad-Stellplätze zur Verfügung stellen zu können.Als umfassender Mobilitätsdienstleister bringt der ÖBB-Konzern jährlich 469 Millionen Fahrgäste und 109,3 Mio. Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. 92 Prozent des Bahnstroms stammen aus erneuerbaren Energieträgern, zu 90 Prozent aus Wasserkraft. Die ÖBB gehören mit 95,9 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Konzernweit sorgen 39.513 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (zusätzlich 1.761 Lehrlinge) dafür, dass täglich rund 1,3 Mio. Reisende sicher an ihr Ziel kommen. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.