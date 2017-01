Semesterferien-Aktionen der Stadtbücherei

27.01.2017, 12:29 Uhr

Freier Eintritt nach Anmeldung per E-Mail: office@buecherei-baden.at oder telefonisch unter 02252/86800-690.Semesterferien-GRATISAKTION: 4.2. - 11.2.2017Während der Semesterferien (4. - 11. Februar) sind Bücher und Zeitschriften in der Stadtbücherei Baden am K. Franz-Ring 9 für Kinder und Jugendliche (bis 18 J.) gratis zu entlehnen, bei Neuanmeldung entfällt die Einschreibgebühr (Anmeldung mit Schüler- bzw. Lichtbildausweis). Für alle Bücherfreunde und die, die es noch werden wollen, ist die Kinderbücherei in den Ferien zusätzlich vormittags geöffnet: Dienstag, Mittwoch und Freitag 9-12 Uhr und 14-16 Uhr sowie Samstag von 9-12 Uhr.