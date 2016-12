05.12.2016, 18:36 Uhr

Stadtpolizei sucht Augenzeugen für Unfall am 18. November

BADEN. Am Freitag den 18.11.2016, um ca. 13:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der Haidhofstraße mit der Abfahrt Baden Ost der LB 210 (Badener Umfahrungsstraße) ein Verkehrsunfall an dem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren.

Die Pkw Lenkerin konnte nicht selbstständig aus ihrem Pkw aussteigen, da die Fahrertüre klemmte. Ein unbekannter Passant oder Fahrzeuglenker half der Frau nach dem Unfall und befreite sie aus dem verunfallten Fahrzeug.

Dieser hilfsbereite Passant wird ersucht sich bei der Stadtpolizei Baden, 02252/400-0 oder polizei@baden.gv.at zu melden.

