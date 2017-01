Literatur-Kaffeehaus mit FRITZ MOZNY

Baden : Theater am Steg |

(19:00 bis 20:00 Uhr)

Theater am Steg, Johannesgasse 14



Durch den Kulturverein "Schlaraffia" beflügelt, entdeckte Fritz Mozny seine Liebe zur Poesie. Eintritt frei! Gemütlicher Kaffeehausbetrieb des Teams von "chance plus"., Fritz Mozny, geboren 1939 in Wien, besuchte die Hotelfachschule und hielt sich in Folge berufsbedingt viel im Ausland auf (seit 1966 in Südafrika). Er und seine Gattin Lynette sind Eltern von drei Kindern. Wahrscheinlich war es die idyllische Geburtsadresse "Zum alten Blumenstock" in der Ballgasse in Wien, welche Fritz Mozny selbst nach 55-jährigem Auslandsaufenthalt die alte Heimat nie vergessen ließ. Ein kulturträchtiger Stadtteil von Wien, haben doch Mozart, Grillparzer und Schubert dort einst gewohnt. Kein Wunder, dass Fritz Mozny im Ruhestand ein Hobby suchte, um dem totalen Stillstand zu entkommen, denn, wie G.W.Leibnitz schrieb: "Ruhe ist die erste Stufe zur Dummheit". Schon in Südafrika entdeckte er seine Liebe zur Poesie und speziell zu Heinrich Heine.

Infos: Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden , Tel: 02252/86 800-522