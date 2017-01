200 kamen zur Präsentation der Ortszentrums-Pläne

26.01.2017, 18:05 Uhr

Bosch präsentiert Projekt und Pläne

Knackpunkt Eigentumsverhältnisse

Viele offene Fragen

Auftakt zum G21-Prozess

Schauplatz ist die Turnhalle der Volksschule, wo sich am 25. Jänner abends rund 200 Menschen eingefunden haben, um aktuelle Informationen über den geplanten Neubau des Rathauses durch die Genossenschaft Atlas zu bekommen. Atlas-Chef Anton Bosch stellt das Projekt, das er gemeinsam mit dem Bürgermeister ausgearbeitet hat, sachlich und zurückhaltend vor: Auf den ehemaligen Volksbankgründen (neben altem Rathaus und Gärtnerei Pechhacker, die auf willhaben.at auch zum Verkauf steht) will die Atlas zwei Wohnblöcke, ein neues Rathaus mit Kaffeehaus und einen Dorfplatz bauen. Eine Option, ein Vorschlag, mehr nicht... Was eindeutig fehlt, sind die "anderen" Vorschläge.Knackpunkt des Atlas-Projektes sind die Eigentumsverhältnisse: Für den Bau des neuen Rathauses müsste die Genossenschaft einen 1.200 Quadratmeter großen Gemeindegrund ankaufen (um 144 Euro/m2). Das Gebäude sollte dann auf zehn Jahre von der Gemeinde um rund 10.000 Euro gemietet werden. Danach bestünde eine Rückkaufoption zu Fixpreisen, erklärt Bosch.Freilich tauchen im Rahmen der Veranstaltung Fragen auf: Rudolf Gruber aus Hirtenberg, ehemaliger Straßenplaner beim Land NÖ, weist darauf hin, dass es bei dem geplanten Bau - ca 3 Millionen Euro inklusive Platz und Tiefgarage - laut Bundesvergabegesetz zwingend eine Ausschreibung hätte geben müssen. Die Miete auf zehn Jahre entspräche - so Gruber - einem Zinssatz von 3,6 %. Er meint, dass dies eventuell auch "billiger" gehen müsste, das könnten aber nur Konkurrenzangebote zeigen. "Ich wünsche dem Bürgermeister, dass er die Tricks seines Gegenübers durchschaut!", so Gruber. Er lehnt sich in seiner Kritik sehr weit hinaus und spricht von möglichem Amtsmissbrauch durch eine "Gesetzesumgehungskonstruktion". "Ich hoffe, dass Enzesfeld auf legalem Weg zu einem neuen Rathaus kommt", so der Kritiker.Eingebettet ist die Präsentation in den Auftakt zum G21-Prozess, einer Art demokratischem Ideenforum zur Zukunft der Gemeinde, die vermutlich stark wachsen wird. Die dargestellten Wohnbauprojekte - auch statt dem alten Rathaus sind Wohnungen geplant - bringen summa summarum 200 neue Wohnungen ins Zentrum. "Und wo sind unsere Parkplätze?" fragen sich viele. Andere wieder freuen sich über die Idee, einen Dorfplatz zu bekommen. Ein Zuhörer fragt vehement: "Wenn der G21-Prozess aber etwas anderes für das neue Ortszentrum entscheidet - kommt das dann noch zum Tragen - oder ist eh diesbezüglich schon alles fix?"