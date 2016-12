04.12.2016, 18:43 Uhr

Der Bezirk wurde grün

BEZIRK BADEN. Bei der annullierten Stichwahl vom 22. Mai gab es im Bezirk Baden nur drei Ort mit Van der Bellen-Überhang: Baden, Bad Vöslau und Pfaffstätten.

Nun sind es sieben: Baden, Bad Vöslau und Pfaffstätten erneut - dazu kommen Traiskirchen, Teesdorf, Pottenstein, Heiligenkreuz und Oberwaltersdorf. Norbert Hofer erzielte seine besten Ergebnisse in Blumau/Neurisshof und Reisenberg. In diesen beiden Gemeinden erzielte er über 60 % der Stimmen.

Das Gesamtergebnis des Bezirks hat wohl auch das bemerkenswerte Traiskirchner Ergebnis beeinflusst. Die niederösterreichische SPÖ-Hochburg mit massiver Flüchtlingsthematik war bei der letzten Wahl noch Hofer-lastig gewesen, nun schaffte Van der Bellen den Turn-Around - mit 50,34 Prozent gegen 49,66 Prozent für Hofer. Die Wahlbeteiligung lag in Traiskirchen mit 74,42 Prozent über dem Bezirksschnitt von 71,72 Prozent.

Das Gesamtergebnis im Bezirk: 48,83 Prozent wählten Hofer, 51, 17 Prozent waren für Van der Bellen. Wahlberechtig waren 106.084, es wurden 76.082 Stimmen abgegeben, davon waren 2.626 ungültig.

