FPÖ schließt Windbüchler aus

05.12.2016, 17:24 Uhr

Der Kottingbrunner Vizebürgermeister wird verdächtigt, eine Bürgerliste gründen zu wollen.

"Nicht für St. Pölten"

KOTTINGBRUNN. Am Wochenende gab die FPÖ Landesgrupppe Niederösterreich bekannt, "dass der Vizebürgermeister von Kottingbrunn, Klaus Windbüchler, mit sofortiger Wirkung wegen Gefahr im Verzug aus der Partei ausgeschlossen wurde". Grund dafür seien "Hinweise darauf, dass Windbüchler die FPÖ Gemeinderatsfraktion in eine Bürgerliste umwandeln möchte".Für Windbüchler kam die Nachricht überraschend. Sein Ausschluss führt zu einer kuriosen Situation.

Neuer FPÖ-Sprecher: Himmer

Ausgerechnet Helmut Himmer, dem wegen seines Alleinganges beim gut laufenden "Generationenbus" immer wieder mit Parteiausschluss gedroht worden war, ist nun der einzige des 4-köpfigen Gemeinderatsteams, der noch immer FPÖ-Parteimitglied ist. Denn: Auch Marion Kalcher-Rock, Geschäftsführerin auf ÖVP-Mandat, und Harald Cettl, einfacher Gemeinderat, wollen weg aus der FPÖ. Ende Oktober haben sie ihre Austrittserklärung abgeschickt.Helmut Himmer übernimmt nun - als Vize-Chef der FPÖ Kottingbrunn - die Agenden von Windbüchler. Himmer: "Harald Cettl sollte sein Mandat zurückzulegen. Er ist ausschließlich über die Partei in den Gemeinderat eingezogen. Ich selbst habe 48 Vorzugsstimmen, Klaus Windbüchler sogar über 100 - das rechtfertigt einen Verbleib. Marion Kalcher-Rock auf ihrem ÖVP-Mandat lasse ich auch noch durchgehen. Aber Harald Cettl ist nur ein Trittbrettfahrer."Himmer hält der FPÖ, der er vor sieben Jahren beigetreten ist, die Treue. Er verweist auf 35 Mitglieder in der Ortsorganisation, für Harald Cettl sollte ein "richtiges Mitglied" nachfolgen. Himmer ist stolz auf seine Fraktion: "Ich bedanke mich bei 2.004 Hofer-Wählern in Kottingbrunn - das waren 50,3 %. Wenn das überall so gewesen wäre ..." Nächste Gemeinderatssitzung: 13. Dezember.