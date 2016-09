Ehrung Dr. Peter Prokopp

30.09.2016, 16:20 Uhr

Dr. Peter Prokopp wurde im Badener Zitaheim geboren, besuchte das Gymnasium Biondekgasse und absolvierte die Hochschule für Welthandel. Ein Jahr seines Studiums auf dem Weg zum Doktorat verbrachte er in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er übernahm die Führung der Firma Prokopp, die sein Großvater gegründet und auch sein Vater bereits geleitet hatte. Derzeit ist sein Sohn Christian am Ruder, der „Gewusst wie“ GmbH, aber mit dessen Tochter ist bereits die 5. Generation der Familie im Begriff, die Firma in die Zukunft zu führen. Bis heute ist Peter Prokopp fast täglich in der Firma, um aktiv mitzuwirken.Seine Gattin Brigitta, mit der er drei Söhne und neun Enkelkinder hat, lernte er 1953 in der Tanzschule Hein kennen. Der begeisterte MKVer ist seit seiner Jugend Mitglied der katholischen Verbindung Badenia. Bis zu seinem 60. Geburtstag spielte er einmal wöchentlich mit Enthusiasmus Fußball: „Das war immer meine große Leidenschaft!“ Fit hielt sich der Jubilar außerdem mit Wanderungen – auch im Hochgebirge und über Gletscher, wie der vitale 80jährige betont.