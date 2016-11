Judo: Franz Winter vom AJC-Thermenregion ist Österreichischer Katameister!

28.11.2016, 00:11 Uhr

Franz Winter (AJC-Thermenregion) und sein Teampartner Robert Hatzl (Sporthaie) schafften diesmal den 1. Platz in der Kime no Kata und den 2. Platz in der Kodokan Goshin Jutsu. Franz und Robert konnten mit ihren Technik - Demonstrationen die strengen Wertungsrichter überzeugen. Schon voriges Jahr wurden sie in beiden Kategorien Österreichische Vize-Katameister. Diesmal konnten sie für die Kime no Kata die Goldmedaille und den Siegespokal entgegen nehmen.

Wir gratulieren zu diesem tollen Erfolg.Franz Winter leitet Donnerstags von 18:30 bis 20 Uhr für alle Kata-Interessierte das Katatraining in der VS Bad-Vöslau. Bei Interesse bitte per Email unter franz.winter1@gmx.at anmelden und mit eigenem Teampartner kommen.