Watsch'neinfacher Watschelspaß

06.02.2017, 15:27 Uhr

Selbsttest: Schneeschuhwandern

REGION. Schneeschuhwandern - watscheneinfach? Eigentlich ja. Das hat sich bei Gabis Selbsttest während dieses kalten und schneereichen Winters herausgestellt. Was an Schneeschuhen (Es gibt z.B. bei Sport-Bobby in Leobersdorf einen Verleih) so unkompliziert ist? Sie nehmen beim Transport im Auto oder im Zug nicht viel Platz ein, werden einfach auf ordentliche (am besten knöchelhohe) Wanderschuhe geschnallt - und los geht's.Beim Test starteten wir bei den Simas-Liften in St. Corona/Wechsel und von da an ging's eineinhalb Stunden bergauf zur Herrgottschnitzerhütte. Schwierig fand ich beim Erstversuch nur das Anlegen bzw. Reinschlüpfen in die Schneeschuhe, man muss die verschiedenen Bänder fest um die Wanderschuhe zurren. Man tut sich leichter mit bloßen Händen, aber das kann auch sehr kalt sein...Danach geht aber alles sehr einfach. Das einzige, was man wirklich braucht, ist Kraft in den Beinen, ein bißchen Kondition und die Bereitschaft sich auf eine etwas "watschelartige" Bewegung einzulassen. Stöcke nicht vergessen!Fazit: ein unkompliziertes Schneevergnügen für Wanderfreunde. Die Schneeschuhe haben den Vorteil, dass man nicht einsinkt. Als Nachteil kann von manchen das laute Schrittgeräusch empfunden werden. Viel Spaß!