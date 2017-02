Zitterpartie auf der Loipe

13.02.2017, 16:40 Uhr

Doch dieser kalte Winter animierte mich dazu, nach 30 Jahren wieder einmal "zwei Brettl'n und an g'führigen Schnee" aufzusuchen: vorher im Internet eine Anfänger-Loipe gecheckt und gefunden - an der Mariensee-Bergstation im Wechselgebiet. Gleich zu Beginn (die Schi werden vor Ort ausgeborgt, kostet 10 Euro) geht's bergab und ich übe mich im verkrampften Schneepflug, kleine Zerrung an der Innenseite der leider unaufgewärmten Oberschenkel inklusive. Dann geht es eben in der Spur dahin, ich übe Stockeinsatz und Gleitschritte. Plötzlich führt die Spur bergab - wie bremse ich denn da? Panik! "Mit der Außenkante der Füße in den Schnee drücken!" sagt meine erfahrene Begleiterin. Zittrig gleite ich bergab, im Schneckentempo.

Bergauf im Scherenschritt

Bis die Oberschenkel zittern

Es kommt noch komplizierter: eine Bergabfahrt inklusive Kurve. Klopfenden Herzens bewältige ich auch diese Herausforderung. Es gilt, den äußeren Kurvenschi zu belasten.Nach einer Stunde erreiche ich mit wackligen Beinen Kilometer 3,5 - erst die halbe Strecke! Von nun an geht's ordentlich bergauf, im Scherenschritt auf der Skaterpiste neben der Loipenspur spiele ich meine Kondition aus. Aber halt. Irgendwann muss man hier auch zurück!"Achtung, steile Abfahrt!" warnt hier tatsächlich ein Schild am Retourweg. Schneeeeepflug bis die Oberschenkel zittern!!! Aber immerhin, ich stürze nicht. Zum Glück: Denn das Aufstehen ist gar nicht so einfach, wie ich auf der Strecke sehe. Ganz zum Schluss, nach fast vierstündigem Abenteuer, entdecke ich, wie entspannt und locker man in der Spur dahingleiten kann. Ich gebe Gas und habe am nächsten Tag ordentlich Muskelkater.Fazit: Frische Luft und ein wenig Nervenkitzel - ein technisch nicht ganz unanspruchsvolles Abenteuer zum Weiterempfehlen! Anfänger sollten aber eine noch einfachere Loipe, am besten ganz eben, wählen. Falls es die Schneelage zulässt, empfiehlt sich Schwarzensee oder Sulz im Wienerwald.