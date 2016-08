Arbeiterkammer: Sechste Urlaubswoche für alle!

31.08.2016, 00:01 Uhr

Es ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: Mehr als 84.000 ArbeitnehmerInnen hat die AK Niederösterreich im ersten Halbjahr 2016 bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen geholfen. „Wir haben 20 Millionen Euro für sie erkämpft“, so AK Niederösterreich-Kammerrat Patrick Slacik. „Es ging dabei sowohl um ausstehende Löhne und Gehälter nach Insolvenzen, Abfertigungen, die den Betroffenen vorenthalten wurden oder Nachzahlungen, weil Beschäftigte mitunter monatelang unter Kollektivvertrag bezahlt wurden.“

Sechste Urlaubswoche für alle

6. Urlaubswoche gegen Burnout und Krankenstände

Matzinger: „Erreichbarkeit im Urlaub großes Thema“

Urlaub verfällt nach drei Jahren

Immer wieder kommt es rund um den gesetzlichen Urlaub zu Konflikten. Nicht nur Gewährung und Anspruch beschäftigen dabei regelmäßig die ArbeitnehmerInnen, auch das Thema sechste Urlaubswoche sorgt für Diskussionen. „Wenn von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer wieder verlangt wird, dass sie länger arbeiten sollen, dann braucht es dazu auch ausreichend Erholungsphasen“, so Slacik.Immer weniger Menschen haben jedoch Anspruch auf die sechste Urlaubswoche, die (bis auf wenige Ausnahmen) nach 25 Jahren beim selben Dienstgeber gewährt wird. „Doch das tritt immer seltener auch tatsächlich ein“, wie Slacik anhand von Zahlen deutlich belegt. Das durchschnittliche Arbeitsverhältnis in Niederösterreich dauerte im Jahr 2015 nur noch 10,8 Jahre. Lediglich bei 30 Prozent der über 40-Jährigen ist die Betriebszugehörigkeit länger als 20 Jahre.Weniger als 10 Prozent haben derzeit Anspruch auf sechste UrlaubswocheInsgesamt haben weniger als zehn Prozent der unselbstständig Beschäftigten Anspruch auf die sechste Urlaubswoche. Und viele verlieren ihn auch noch unverschuldet: Durch Dienstgeber-Kündigung, Insolvenz, oder Abmeldung bei Saisonarbeit nach einem gewissen Zeitraum. Gerade 11,5 Prozent der Dienstverhältnisse in Niederösterreich wurden 2015 beendet, weil es ausschließlich die ArbeitnehmerInnen so wollten.„Die sechste Urlaubswoche ist wichtiger denn je“, so Slacik. Auch die Unternehmer profitieren davon, wenn die ArbeitnehmerInnen ausreichend Freizeit haben und sich erholen können. Dadurch wird langen Krankenständen besser vorgebeugt, die aufgrund von Arbeitsverdichtung und Druck entstehen können. Dem Unternehmen stehen länger gesunde und motivierte MitarbeiterInnen zur Verfügung, und es muss keinen Ersatz bereitstellen.Ein großes Thema für die ArbeitnehmerInnen, die von Jänner bis Ende Juni die AK Niederösterreich um Hilfe gebeten haben, war die Frage, ob sie im Urlaub erreichbar sein müssen, sagt Mag. Karin Matzinger vom AK Rechtsschutzbüro Niederösterreich Süd. „In der Dienstleistungsbranche haben bei einer Befragung der AK mehr als 40 Prozent der Beschäftigten angegeben, dass sie auch im Urlaub erreichbar sind. Das müssen sie nicht. Der Urlaub dient ausschließlich der Erholung, das ist klar gesetzlich verankert.“Zu Problemen komme es auch häufig bei der Urlaubsvereinbarung. „Urlaub muss zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber vereinbart werden und er sollte laut Gesetz mindestens eine Woche dauern. Der Chef kann also weder einseitig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Urlaub verordnen noch darf er sie dazu zwingen, den Urlaub jeweils nur tageweise zu konsumieren.“Ebenfalls Thema seien Verfallsfristen im Urlaub. Nach drei Jahren verjähre nicht verbrauchter Urlaubsanspruch, sagt Matzinger. „Man muss ihn also davor konsumieren, sonst hat man nichts davon.“Weitere Informationen zum Thema Arbeitsrecht finden Sie auf: noe.arbeiterkammer.at