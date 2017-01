Ein neues Bad in 24 Stunden? viterma – Ihr Spezialist für Badrenovierung macht's möglich!

10.01.2017, 14:23 Uhr

Mit der 24h Badrenovierung von viterma wird Ihr Bad ganz nach Ihren Bedürfnissen zur Wohlfühloase – und das innerhalb von 24 Arbeitsstunden.

Wenn sich in Ihrem Badezimmer schimmlige Silikonfugen, Risse in Fliesenfugen oder undichte Stellen befinden, so ist das nicht nur ein optisches Problem, sondern auch mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Wie oft kommt es vor, dass die Badewanne zwar vorhanden ist, aber eigentlich gar nicht genutzt wird, weil beispielsweise eine Dusche besser auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten wäre?

Mit viterma in 24 Stunden fugenlos, barrierefrei und rutschfest

Die Vorteile der 24h Badrenovierung:



Beratung, Bemusterung und Angebotslegung bei Ihnen zuhause



keine zeitraubenden Besuche von Ausstellungen und Handwerkern erforderlich



alles aus einer Hand



Barrierefreiheit und optimale Raumnutzung



hochwertige und pflegeleichte Materialien



individuelles, zeitloses Design



keine Silikonfugen im Bodenbereich



Badrenovierung ohne viel Schmutz und Lärm



exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis



aufgrund schneller Umsetzung kein Ausweichen erforderlich



Beratung und Bemusterung bei Ihnen zuhause

Planung und Angebotslegung

Was geschieht bei der Badrenovierung?

Die Entscheidung eine Änderung vorzunehmen hängt nicht nur vom Kostenfaktor allein ab, denn der Umbau dauert meistens lang und ist mit Schmutz und Lärm verbunden. Und das ist dann für viele ein Grund lieber auf den Umbau zu verzichten.viterma bietet dafür die perfekte Lösung, die innerhalb von 24 Stunden sauber, geräuscharm und von einem Ansprechpartner umgesetzt wird. Duschtassen werden bei viterma nach Maß gefertigt. So ist es möglich, eine Wanne gegen eine Dusche zu tauschen, ohne das ganze Bad renovieren zu müssen.Ihr erster Schritt zur 24h Badrenovierung ist eine unverbindliche Terminvereinbarung. Ein kompetenter viterma Berater besucht Sie zuhause und berät Sie ausführlich. Anhand von Präsentationen, Fotos und einer Musterkollektion legen Sie gemeinsam mit ihm fest, wie Ihr neues Badezimmer aussehen soll.Im Beratungsgespräch werden Original-Muster gezeigt, was die Entscheidungsfindung sehr erleichtert. Als Ausstattung stehen hochwertige und pflegeleichte Materialien in zeitlosem Design zur Auswahl.Das neue Badezimmer wird genau nach Ihren Bedürfnissen geplant. Dabei wird besonders auf Barrierefreiheit geachtet. Duschkabinen mit Tasse, Waschtische und Möbelverbauten werden nach Maß hergestellt und individuell auf Ihre Gegebenheiten angepasst. Egal ob mit Dachschräge oder auch mit Nischen – der vorhandene Raum wird optimal genutzt.Damit für Sie keine Wartezeiten entstehen, erhalten Sie bereits am Ende des Beratungsgespräches ein vollständiges Angebot.Die alten Komponenten – Dusche, Wanne, WC und Armaturen – werden bei der 24h Badrenovierung demontiert. Boden, Decke und Fliesen bleiben bestehen. Die Rohre werden, wenn nötig, neu verlegt. Neue Gestaltungselemente werden über die bestehende Situation angebracht. Sobald der Umbau abgeschlossen ist, erhalten Sie von uns ein komplett neu renoviertes und sauberes Bad, das Ihnen garantiert ein neues Bade- und Duscherlebnis bescheren wird.viterma Lizenzpartner Bello Bagno GmbH2512 TribuswinkelTel.: 0800/202219 (gebührenfrei)Mobil: 0676/9794155Mail: noe1@viterma.com Homepage: www.viterma.com