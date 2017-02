"In der Region Wienerwald haben wir noch touristisch Luft nach oben"

13.02.2017, 16:54 Uhr

MARIO GRUBER: Die attraktive Anzahl der Veranstaltungen in allen Bereichen, bleiben uns im Wienerwald erfreulicherweise erhalten. Eine bestimmte Fokussierung ist aber notwendig. Neben dem Weinherbst mit der Genussmeile, die sich schon bestens etabliert hat, müssen wir den Frühling und den Sommer produkttechnisch ausarbeiten. Unter dem Titel "Weinfrühling in der Thermenregion Wienerwald" bündeln und vermarkten wir nun die vorhandenen Veranstaltungen im Frühling. Außerdem wollen wir das Rad-Paradies Wienerwald etablieren, unter Einbindung von regionalen Partnern des Radtourismus mit E-Bike, Mountainbike und Rennrad. Ich sehe hier ein großes noch nicht genutzes Potential für unsere so facettenhaltige Region.

Die gesamte Destination Wienerwald hat über 380.000 Einwohner, die Thermenregion Wienerwald über 270.000...Gesamt haben wir im Jahr ca. 1,5 Mio Nächtigungen...125.000 pro Monat...also rein statistisch gesehen nicht problematisch. Die Destination wird im Bereich der Nächtigungen durch Kur und Wirtschaft dominiert und wir haben im Segment des Freizeittourismus noch Luft nach oben. In Niederösterreich gibt es nur 41 Betten pro 1000 Einwohner....in Tirol sind es 449...auch hier gibt es noch Luft nach oben. Gefragt sind vor allem qualitative Betten...Wir sehen, dass sich der deutschsprachige Raum 2016 besser entwickelt hat und der internationale Markt etwas stagniert...nicht viel, aber doch! Auch liegen Reisen im eigenen Land wieder im Trend und dadurch profitiert die Destination natürlich.Ein Demografie-Check hat ergeben, dass die Gruppe "Generation Y" wichtig für den Tourismus, auch im Wienerwald, ist. Es sind 81% der Weltbevölkerung mit hoher Reisefreudigkeit. Es braucht jedoch spannende und attraktive Angebote. Auch der Außenauftritt muss an diese Zielgruppe angepasst werden, was wir auch schon gemacht haben - neuer Web Auftritt, interaktive Kommunikation mit Videos usw.Natürlich, aber in der touristischen Aufbereitung und Vermarktung ist es noch zu wenig bekannt. Es gibt etliche Produzenten regionaler Produkte. Wir werden diese Produkte unter dem Titel "Schmankerl aus dem Wienerwald" bündeln und touristisch vermarkten und es gibt ab Frühjahr ein eigenes Siegel dazu.(Fragen von Gabriela Stockmann.)