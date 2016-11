Krainerhütte ist beliebtestes Seminarhotel Niederösterreichs

23.11.2016, 16:33 Uhr

Mit einer Kundenzufriedenheit von 99 Prozent zum fünften Mal in Folge auf Platz eins

BADEN. Das Seminar- und Eventhotel Krainerhütte wurde zum fünften Mal in Folge zum beliebtesten Seminarhotel Niederösterreichs gewählt. Für diesen Erfolg wurde das in Baden bei Wien gelegene Seminarhotel gestern Abend auf der Tagungs-Fachveranstaltung Meet the Best im voestalpine Veranstaltungszentrum in Linz geehrt.Grundlage für die Auszeichnung war die Zufriedenheitsanalyse der Seminartrainer und -teilnehmer, die alljährlich von Tagen in Österreich durchgeführt wird. Mit dem MICEadvisor, der neu geschaffenen Bewertungsplattform, wird dieses Kundenfeedback nun auch öffentlich zugänglich gemacht. Die Krainerhütte weist hier eine Kundenzufriedenheit von 99 Prozent auf. Besonders häufig hervorgehoben werden dabei die hervorragende Seminarbetreuung und die Umsichtigkeit des Personals.Vom Konzept der Krainerhütte sind aber nicht nur Trainer und Seminarteilnehmer überzeugt. Auch Branchenexperten erkennen die hohen Qualitätsstandards, denen sich das Haus verschrieben hat. Als einer der Ersten hat sich die Krainerhütte der Flipchart-Klassifizierung unterzogen. Mit fünf Flipcharts erhielt man die Höchstwertung. Die Krainerhütte gehört somit zu jenen Top-Betrieben, die bei Seminarveranstaltern und Teilnehmern keine Wünsche offen lassen und ein Garant für den Erfolg jeder Veranstaltung sind...