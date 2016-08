29.08.2016, 14:48 Uhr

LOCHEN Von 9. bis 11. September findet heuer bereits zum zehnten Mal das beliebte Kornmandlfest in Lochen am See statt.Freitag: Discoparty mit "DJ Stardust"Einlass: 20.30 UhrEintritt: 5 EuroSamstag: Liveband "Saubartln"Einlass: 20 UhrEintritt: 6 EuroSonntag: Frühschoppen mit "Alpenland Gaudi"freier EintrittMehr auf www.facebook.com/landjugendlochen Die Landjugend Lochen freut sich auf zahlreichen Besuch!