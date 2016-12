03.12.2016, 08:00 Uhr

Lernen 2.0

Vokabeln lernen per Smartphone, Referate vorbereiten mit Wikipedia – Lernen sieht heute ganz anders aus als noch vor 20 Jahren. Doch Vorsicht: Nicht alle Inhalte, die im Netz zu finden sind, sind auch korrekt. Besser du riskierst zusätzlich noch einen Blick in deine Schulbücher. Nur so kannst du sicher sein, dass du auch das Richtige lernst.