Adeliger Besuch in Moosdorf erwartet

MOOSDORF. Der Theaterverein Moosdorf entführt seine Gäste mit der turbulenten Komödie "Graf Schorschi" in die gute alte Zeit., in der Walburga Graf und ihr Sohn Schorschi auf der Salzburger Schranne ihren Blumenstand betreiben. Premiere ist Samstag, 4. März, um 20 Uhr. Weitere Spieltermine sind am 10.,11.,15., 17., 18. und 23. März jeweils ab 20 Uhr und am 12. und 19. März um 19 Uhr. Gespielt wird beim Wirt z'Furkern in Moosdorf. Kartenreservierungen sind ab 20. Februar täglich von 18.30 bis 20.30 Uhr unter 0680 112 72 94 möglich. Der Eintritt für Erwachsene kostet neun Euro. Kinder bis 14 zahlen sechs Euro.

Handlung

Eine Blumenlieferung kann manchmal ganz schön missverstanden werden. Davon kann Schorschi Graf, Sohn der resoluten Blumenhändlerin Walburga Graf, ein Lied singen. Als er auftragsgemäß die bestellten Blumen im Haus der Familie Schrumm abliefern möchte, meint der Hausherr in ihm einen Hochstapler und Heiratsschwindler zu erkennen und lässt ihn kurzerhand verhaften. Ob die fuchsteufelswilde Mama Walburga Graf oder die verliebte Bertl Schrumm den Schorschi wohl aus den Fängen der Polizei befreien können.