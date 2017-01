Altheim feiert die fünfte Jahreszeit mit Faschingszug am 4. Februar

Der SK Altheim veranstaltet seit 1997 im Zwei- oder Drei-Jahres-Rhythmus einen Faschingszug. Am Samstag, 4. Februar, ist es wieder soweit.



Die Vorbereitungen dazu haben schon begonnen und die Verantwortlichen des SK Altheim sagen, es soll wieder ein großes närrisches Spektakel werden.



Die Aufstellung der teilnehmenden Gruppen beginnt um 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße zwischen OMV-Tankstelle und Firma Hütter & Wagner und setzt sich pünktlich um 14.30 Uhr, angeführt von der Stadtmusikkapelle Altheim, über die Bahnhofstraße Richtung Stadtplatz in Bewegung. Weiter geht es über die Braunauerstraße zum Rathaus, wo gewendet wird und wieder über den Stadtplatz und die Kirchengasse zur Rudolf-Wimmer- Halle marschiert wird, wo der traditionelle Ausklang mit Aufführungen der diversen Garden stattfindet.



Bisher sind bereits 22 Gruppen angemeldet. Anmeldungen sind noch möglich per E-Mail an altheimer-faschingszug@gmx.at.



Fotos: Vorich