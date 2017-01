Altheimer Ballsaison wird mit Stadtball eröffnet

AT

Bereits zum fünften Mal veranstaltet die Stadtmusikkapelle Altheim den Altheimer

Stadtball und zwar am Samstag, 14. Jänner 2017, in der Rudolf-Wimmer-Halle. Diese Veranstaltung hat sich im Veranstaltungskalender der Stadtgemeinde etabliert und wird von der Stadtmusikkapelle Altheim bestens organisiert. Schon vor der offiziellen Eröffnung des Balls wird ab 19 Uhr zu einer Weinkost eingeladen, bei der die „Roas aus Musi“ aufspielt. Um 20.30 Uhr heißt es dann „Alles Walzer“. Für die musikalische Unterhaltung sorgt heuer erstmals eine der erfolgreichsten Cover-Bands Österreichs: MFG – die Liveband aus Oberösterreich. Außerdem gibt es eine große Tombola mit zahlreichen Preisen. Karten sind im Vorverkauf bei allen Musikern, bei Spiel Sport Hatzmann und in der Volksbank Altheim erhältlich.