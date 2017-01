Am Puls der Zeit

27.01.2017, 20:00 Uhr

Die Uhrentrends für das Jahr 2017 überzeugen von glänzend bis matt.

BRAUNAU (ach). Armbanduhren zieren ein jedes Handgelenk und werden stark nachgefragt. „Die Uhr ist ein Schmuckstück und sollte individuell zum Träger/zur Trägerin passen“, erklärt Doris Treiblmair, Filialleiterin von Juwelier Fassolder in der Salzburger Vorstadt in Braunau.Die Filialleiterin kennt die neuesten Trends der Zeitgeber. Die Palette reicht von kleineren Uhren im Retro-Look bis hin zu Uhren mit großem Ziffernblatt. Für die Damen stehen farblich helle Töne wie Beige, Rosé und Weiß im Vordergrund. Männer greifen zu dunkleren Blau- und Grautönen. „Im Trend liegen Lederarmbänder im Used-Look und Metallbänder in Milanaise, welche für einen lässigen Look sorgen. Für Abwechslung sorgen zudem Natobänder aus Stoff“, weiß Doris Treiblmair. Absolut neu sind zudem Kronen in Form von Drachen- und Totenköpfen sowie Pavé-Kugeln, mit denen die Zeit eingestellt wird. Im Fokus der Neuheiten stehen weiters Uhren mit römischen Zahlen und aufwendiger Arabeskenverzierung. Diese Modelle werden mit einem gold-silbernen Armband stilvoll abgerundet.Armbanduhren ganz aus Holz bleiben trendy. Die Kunden schätzen das geringe Gewicht inklusive Naturfeeling. Die Modelle sind ab 100 Euro erhältlich.