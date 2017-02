Arbeit mit Kindern: Ausbildung startet

Jeder kann teilnehmen

In Eltern-Kind-Zentren gibt es eine kontinuierliche Nachfrage nach Spielgruppen. Wer Spielgruppenleiter werden will, hat ein schönes berufliches Betätigungsfeld: Neben dem Singen und Spielen mit Kleinkindern geht es ums Beobachten der kindlichen Entwicklung und darum, den Austausch der Eltern zu fördern.Jede und jeder kann die Ausbildung zum Spielgruppenleiter, die Anfang März im Eltern-Kind-Zentrum der Kinderfreunde Mattighofen startet, absolvieren. Die einzige Voraussetzung ist die Freude an der Arbeit mit Kindern. Anmeldeschluss ist der 2. März, ab 3. März geht’s los mit gesamt sechs Wochenendmodulen. Genauere Infos zu den Terminen können auf der Kinderfreunde-Website nachgelesen werden. Der Preis für den Kurs beträgt für Kinderfreundemitglieder 370 Euro, für Nichtmitglieder 480 Euro.

Viele Themenbereiche

Die Themen der Ausbildung reichen von Grundlagen der Spielpädagogik, der Entwicklungspsychologie und Elternbildung bis zur Befähigung, Entwicklungs- und Erziehungsprobleme frühzeitig zu erkennen. Absolventen können nach der Ausbildung selbständig Kleinkindgruppen leiten und sie verfügen über verschiedene Spielgruppenkonzepte.