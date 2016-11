26.11.2016, 23:35 Uhr

Bärli von Hirschstetten

Bärli-Déjà-vu

(Zu einem Beitrag von Hedwig H.)



Es kann das Bärli von Hirschstetten

uns aus dem Grau des Alltags retten,

indem es stumm im Rasen sitzt

und weise lächelt - ganz verschmitzt!



Dem Bärli mag es leicht gelingen,

in unsre Seele einzudringen,

denn ein Gefühl befällt Passanten,

als ob den Bärn sie ewig kannten:



Erinnerung - schon längst vergessen -,

dass einen Teddy wir besessen,

mit dem wir in den Kindheitstagen,

von ihm beschützt, im Bettchen lagen!



Erinnerung auch, dass sein Brummen

all unsre Ängste ließ verstummen

und uns erlöste von dem Jammern

durch inniges sich an ihn Klammern!



Durch inniges sich an ihn Schmiegen

konnten wir unsre Angst besiegen;

so haben wir so manche Nacht

beschützt von Bärli zugebracht!



Ferdinand REINDL

