Bibliothek in Burgkirchen am Samstag, 10. Dezember von 14:30 bis 16:30 geöffnet

Kommendes Wochenende findet in Burgkirchen eine Hobbyausstellung statt.



Das Team der Bibliothek lädt alle Besucherinnen und Besuch ein am Samstag, 10. Dezember von 14:30 bis 16:30 Uhr und am Sonntag von 9:00 bis 11:00 Uhr in unseren Büchern zu schmökern.



Sie finden ein großes Angebot an aktuellen und spannenden Lesestoff für die kommenden Feiertage.

Auch für Kinder steht eine große Auswahl an Büchern zur Verfügung.!