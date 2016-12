Bunter Abend mit KAB Haag (D) in Polling im Innkreis am Samstag, 11. Februar 2017

AT

, Schulstraße , 4951 Polling im Innkreis AT

Multifunktionelle Halle , Schulstraße , 4951 Polling im Innkreis AT

In der Mehrzweckhalle in Polling wird es lustig: KAB Haag aus Deutschland tritt am Samstag, 11. Februar um 19.30 Uhr auf.

Die Garden wollen ein abwechslungsreiches Programm zeigen. Es werden Einlagen der Mädchen- und Männergarde zu sehen sein, aber auch Sketche, Gesang und Einakter werden aufgeführt. Eintritt: EUR 10,-- Karten sind im Kaufhaus Mairleitner und bei Gitti Oberlininger unter der Telefonnummer 0664 4296088 erhältlich.