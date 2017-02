Chorleiter gesucht!

10.02.2017, 15:58 Uhr

Interessierte Choristen mögen sich bis spätestens 17. März in der LMS Braunau anmelden. Vor der eigentlichen Aufnahme zur Chorleiterausbildung erfolgt eine Eignungsprüfung am 1. April von 10 bis 12 Uhr in der Landesmusikschule Wels.Die dreijährige Ausblidung umfasst folgende Unterrichtsfächer: Chorleitung, chorische Stimmbildung, Gehör- und Rhytmusschulung, Theorie, Gesang und Klavier.Anmeldeformulare sind in allen Landesmusikschulen erhältlich. Die Anmeldung ist möglich unter: www.lms-braunau.com sowie www.landesmusikschulen.at.