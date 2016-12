Die Weihnachtsferien spannend gestalten

05.12.2016, 18:58 Uhr

BEZIRK. Die langersehnten Weihnachtsferien bieten viel Zeit für Unternehmungen und Ausflüge. Damit den Kindern nicht langweilig wird, ist Abwechslung gefragt.

Ein beliebtes Ziel für alle Wasserratten ist das Hallenbad im Freizeitzentrum in Braunau am Inn. Dort wird Groß und Klein einiges geboten. Die Kinder können sich in den Schwimmbecken austoben oder im Kleinkinderbereich mit Piratenschiff und Spritztieren spielen und die Eltern in einer der drei Saunen etwas vom Feiertagsstress entspannen. Neben dem Hallenbad hat das Freizeitzentrum auch noch eine Sporthalle, Leichtathletikanlagen und einen Skaterplatz im Angebot.

Gemütliche Stunden im Kino oder Theater

Abwechslungsreiche Stunden im Jugendzentrum

Wer es gerne etwas ruhiger hat, kann dem Kino in Braunau einen Besuch abstatten. Das Diesel Kino hat aktuelle Familienfilme im Programm und ist das perfekte Ziel um sich an einem kalten Ferientag ein bisschen zurückzuziehen. Neben dem Entertainment auf der Leinwand gibt es im Kindertheater der Stadtgemeinde Braunau Live-Unterhaltung. Renommierte Theatergruppen und Darsteller sorgen für Spaß und Spannung.Für alle Teenager bietet sich in den Ferien ein Besuch in einem Jugendzentrum besonders an. Dort kann man mit gleichaltrigen Zeit verbringen. Im ÖGJ-Jugendzentrum gibt es Billard, Darts und Tischtennis sowie verschiedene DVDs. Außerdem werden dort immer wieder Workshops zu diversen Themen angeboten und auch Ausflüge und Aktivitäten für die Besucher organisiert. Dies gilt auch für das Schüler- und Jugendzentrum Woolie . Neben gemeinsamer Freizeitbeschäftigung wird hier auch Unterstützung für schulische Aufgaben wie Projektarbeiten geboten. Veranstaltung wie beispielsweise ein Bandcontest stehen ebenfalls auf dem umfangreichen Programm.