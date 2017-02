"Fresh Sex": Sexy Vortrag und Paarakrobatik in Lengau

Einen Vortragsabend mit Buchautorin Veronika Schmidt veranstaltet die Christengemeinde Straßwalchen am Sonntag, dem 12. Februar, um 18 Uhr im Gasthaus Jägerwirt in Lengau.Die Initiatoren wollen mit dem Vortrag einen Beitrag zum Motto der Marriage Week „Ehe leben, Ehe feiern“ leisten. In ihrem Buch „Liebeslust“ behauptet die Schweizer Familien- und Sexualtherapeutin Veronika Schmidt: Liebe und Sex kann man lernen. Und: Unser Denken und unser Glaube bestimmt, wie frei wir in der Sexualität sind.

Das international gefragte Duo "Aquarius" rundet den Abend mit einer Paar-Akrobatik ab. Am Ende der Veranstaltung wird ein freiwilliger Kostenbeitrag eingehoben.Weitere Infos finden Interessierte auf www.marriageweek.at und auf http://www.duoaquarius.at